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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260407 - 0439 Frankfurt - Rödelheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ki) Seit gestern (06. April 2026) um 11:30 Uhr wird der 76-jährige Ubbo Josef S. aus Frankfurt am Main vermisst. Zuletzt gesehen wurde er zur angegebenen Zeit an der Bushaltestelle Hausener Weg in Frankfurt - Rödelheim. Herr S. ist stark dement und daher orientierungslos. Des Weiteren ist er dringend auf medizinische Versorgung angewiesen. Es sind keine konkreten Anlaufstellen bekannt. In der Vergangenheit hielt er sich bereits in Eschborn, Hattersheim und Neu-Isenburg auf.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

   - 163 cm groß
   - 73 Kg, untersetzte Statur
   - Graue, kurze Haare

Bekleidet war er zuletzt mit einem grauen, langen Oberteil, schwarzer Hose, schwarzen Hausschuhen. Er trägt eine auffällige blaue Tasche mit Urinbeutel, inklusive sichtbarer zum Unterkörper führender Schläuche, mit.

Ein Foto des Vermissten ist unter dem folgenden Link abrufbar:

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/76-jaehriger-aus-roedelheim-vermisst

Wer hat Herrn S. noch nach dem 06.04.2026, 11:30 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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