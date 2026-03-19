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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Illegale Entsorgung von Altöl im Bereich Bad Sobernheim

Bad Sobernheim (ots)

In der Gemarkung Bad Sobernheim, unweit des Wanderparkplatzes Oberer Zollstock im Bereich der K20, wurde im Wald ein 1000-Liter-Fass mit Altöl illegal entsorgt. Nach bisherigen Ermittlungen muss die Tat in den letzten Tagen erfolgt sein. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im relevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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