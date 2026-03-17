Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Ohne Führerschein, unter Drogen - und im gestohlenen Auto unterwegs

Bad Sobernheim (ots)

Am Dienstag, dem 17.03.2026, kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Kirn gegen 09:00 Uhr einen PKW in der Friedhofsallee in Bad Sobernheim. Bereits zu Beginn der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 44-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im weiteren Verlauf ergaben sich zudem Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln, was durch einen entsprechenden Vortest bestätigt wurde. Doch damit nicht genug: Im Fahrzeug konnte außerdem eine geringe Menge verbotener Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Überprüfung des PKW stellte sich schließlich heraus, dass dieser bereits vier Tage zuvor in Bad Kreuznach als gestohlen gemeldet worden war. Gegen den 44-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

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