Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Serie von Metalldiebstählen im Stadtgebiet Bad Sobernheim - Polizei bittet um Hinweise

Bad Sobernheim (ots)

In den vergangenen Wochen kam es in Bad Sobernheim zu mehreren Diebstählen von Bronzegegenständen im öffentlichen Raum. Betroffen sind insbesondere Elemente der Felke-Pfad-Beschilderung sowie weitere bronzene Installationen.

Am 10. Februar wurde festgestellt, dass eine Bronzetafel der Felke-Pfad-Beschilderung an der Bahnunterführung Poststraße, Ecke Igelsbachstraße, entwendet wurde. Im Zeitraum vom 23. bis zum 25. Februar wurden außerdem vier weitere Bronzetafeln des Felke-Pfades gestohlen. Die betroffenen Standorte befinden sich im Marumpark, in der Kreuzstraße, Ecke Marumstraße, in der Großstraße sowie am Fußweg zwischen Dammstraße und Forstamt. Auch an der Bahnunterführung Poststraße, Ecke Igelsbachstraße, wurde in diesem Zusammenhang erneut eine Beschilderung entwendet.

Ein weiterer Vorfall wurde heutigen Tag bekannt. Demnach wurden in der Zeit vom 7. Auf den 8. März mehrere Bronzegegenstände gestohlen. Dabei handelt es sich um den Trinkwasserbrunnen vom Marktplatz, drei weitere Felke-Pfad-Beschilderungen (Großstraße am Haus Kappes, Felkestraße am alten Bauhof, Felkestraße Unterführung) sowie den bronzenen Frosch in der Saarstraße.

Der entstandene Schaden dürfte erheblich sein. Aufgrund der Häufung der Taten wird derzeit geprüft, ob ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Diebstählen besteht.

Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei bittet daher Zeuginnen und Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell