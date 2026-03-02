PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verfolgungsfahrt mit Jugendlichem

Kirn (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt konnte im Bereich der Josef-Görres-Straße ein Zweirad festgestellt werden. Hierbei fiel der eingesetzten Streife auf, dass auf dem angebrachten Kennzeichen die Plakette sowie der TÜV-Stempel fehlten. Der Fahrer selbst hatte weder Helm, noch sonst Schutzkleidung angelegt. Daraufhin entschloss sich die Streifenwagenbesatzung zu einer Kontrolle des Fahrzeuges. Der Fahrer missachtete jedoch jegliche Anhaltesignale der Streife und flüchtete über Oberhausen nach Hochstetten-Dhaun. Die Fahrt wurde je nach Kurvenlage in einer Geschwindigkeit von 50-90km/h fortgeführt. In der Ortslage Hochstetten-Dhaun konnten weitere Streifenwagen hinzugezogen werden, sodass der Fahrer Höhe der Binger Landstraße von zwei Beamten abgefangen und von dem Zweirad heruntergeholt werden konnte. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz in einer Fahrerlaubnis ist, das Kennzeichen durch einen 3D Drucker erstellt wurde und der Fahrer bereits mehrfach polizeilich in der Erscheinung getreten ist. Diesen erwarten nun diverse Strafanzeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

  • 02.03.2026 – 15:26

    POL-PIKIR: Altstadt-Kontrolle mit Überraschung: Führerschein entpuppt sich als Totalfälschung

    Kirn (ots) - Im Bereich der Altstadt von Kirn wurde am Vormittag des 02.03.2026 durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Kirn ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Fahrzeugführer war ein bulgarischer Staatsangehöriger. Im Zuge der Überprüfung händigte der Mann einen bulgarischen Führerschein aus. Bereits während der Kontrolle ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 17:40

    POL-PIKIR: Größerer Polizeieinsatz in Merxheim

    Kirn (ots) - Am Mittwoch, den 25.02.2026 kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Merxheim. Gegen 12.57 Uhr wurde der Polizei Kirn eine männliche Person in Merxheim gemeldet, welche im rückwärtigen Bereich eines Wohnanwesens mit einer Holzlatte randalierte und versuchte, sich Zugang zu diesem Anwesen zu verschaffen. Nach dem Eintreffen der Polizeikräfte flüchtete der Aggressor in sein nahegelegenes Wohnhaus, ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 08:14

    POL-PIKIR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der K20

    Bad Sobernheim (ots) - Am Sonntag, den 22.02.2026, kam es gegen 05:23 Uhr auf der K20 zwischen Bad Sobernheim und Daubach zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer kam in Fahrtrichtung Daubach aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten deutlichen ...

    mehr
