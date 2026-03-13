Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fußgängerin auf Supermarktparkplatz angefahren

Kirn (ots)

Am 13.03.2026 kam es gegen 16:00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Kallenfelser Straße in Kirn zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Fußgängerin wurde durch einen auf dem Parkplatz fahrenden PKW angefahren und verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Die Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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