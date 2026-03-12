PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag - Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Donnerstagvormittag (12.03., 06.00 Uhr - 13.00 Uhr) fanden vor Rheda-Wiedenbrücker Schulen und Kitas sowie auf dem Parkplatz "Am Werl" Verkehrskontrollen im Rahmen der Aktion Radschlag statt.

Das Ziel der Aktion ist, Verkehrsunfälle von und mit E- Bike- und Fahrradfahrern zu verringern. Zudem liegt der Fokus auf der Vermeidung von Unfällen mit E-Scooter-Nutzern.

Neben Anhaltekontrollen fanden auch Geschwindigkeitskontrollen an der Rietberger Straße statt. Insgesamt ahndeten die Beamten 29 Geschwindigkeitsverstöße und weitere 28 Verstöße im Verwarnungsgeldbereich. Zudem leiteten sie acht strafrechtliche Ermittlungsverfahren ein. Vier E-Scooter-Fahrer waren ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs. Drei Autofahrer wurden ohne gültige Fahrerlaubnis angehalten.

Die Polizei Gütersloh wird weiterhin die Sicherheit von Zweiradfahrern und E-Scooter-Nutzern im Fokus haben. Dazu werden entsprechende Verkehrskontrollen in unregelmäßigen Abständen immer wieder stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

