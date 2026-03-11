Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch am helllichten Tag

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Ortsteil Avenwedde-Bahnhof haben sich Einbrecher am Dienstag (10.03.) gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Friedrichsdorfer Straße verschafft. Zwischen 07.50 - 14.25 Uhr schlugen die Täter in dem Wohnhaus, nahe des Kreisverkehrs zur Güthstraße zu. Nachdem das Zylinderschloss der Wohnungstür beschädigt wurde, durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen rund um den Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

