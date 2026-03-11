Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer schwer verletzt nach Unfall mit Lkw

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - An der Einmündung Knetterhauser Straße/ Tappmeyer's Weg ereignete sich am Dienstagvormittag (09.03., 11.45 Uhr) ein Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines Lkw und einem Motorradfahrer, der dabei schwer verletzt wurde.

Zuvor befuhr der Fahrer des Lkw - ein 48-jähriger Mann aus Detmold - mit einem MAN die Knetterhauser Straße in Richtung Versmold und beabsichtigte an der Einmündung Tappmeyer's Weg nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 59-jähriger Versmolder mit seinem Leichtkraftrad die Straße in entgegengesetzte Richtung nach Füchtorf. Bei dem Abbiegeversuch des Lkw-Fahrers kam es dann trotz Notbremsung des Motorradfahrers zur Kollision mit dem Lkw.

Der 59-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Warendorfer Krankenhaus transportiert.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrten die Polizeikräfte den Einmündungsbereich mit den angrenzenden Straßen sowie beide Fahrbahnen der Knetterhauser Straße vollständig. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport des stark beschädigten Motorrads. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 13 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell