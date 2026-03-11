PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei und weitere Behörden kontrollieren Bars, Imbisse und Kioske

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Rahmen der bekannten kooperativen Kontrollen überprüften erneut mehrere Behörden am Dienstagabend (09.03.) gemeinsam Bars, Imbisse und Kioske im Stadtgebiet Gütersloh. Unter Beteiligung der Finanzbehörde, Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt Gütersloh sowie einiger Polizeikräfte fanden die Kontrollen zwischen 19.30 - 00.30 Uhr an sechs Örtlichkeiten statt.

Trotz der immer wiederkehrenden Kontrollen, stellten die Kräfte auch am Dienstagabend von ordnungsrechtlichen Verstößen über unerlaubtes Glücksspiel, bis hin zu eingeleiteten Ermittlungsverfahren. In einem Fall standen in einem Kiosk Produkte verkaufsfertig im Regal, die im Verdacht stehen unter das Konsumcannabisgesetz zu fallen. Die Waren wurden durch die Beamten sichergestellt. In einem weiteren Fall bestand der Verdacht, dass in einem Burger Lokal im Stadtgebiet eine Kassenmanipulation vorlag. Die Finanzermittler leiteten hierzu ein Verfahren ein und regten eine Umsatzsteuerprüfung an. Auch einer Shisha-Bar in der Innenstadt steht nach den Kontrollen, in den nächsten Wochen eine Umsatzsteuerprüfung ins Haus.

Der Verdacht des unerlaubten Glücksspiels erhärtete sich für die Einsatzkräfte in einer Bar im Stadtgebiet. Dort hatten die Kontrolleure bereits bei vergangenen Einsätzen dementsprechende Ermittlungsverfahren einleiten müssen. Auch am gestrigen Abend leiteten die Kräfte ein Ermittlungsverfahren ein und stellten auf richterliche Anordnung hin erneut zwei illegale Glücksspielautomaten sicher. Darüber hinaus konnte bei der Durchsuchung der Lokalität noch verstecktes Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden.

Die kooperativen Kontrollen werden auch zukünftig in unregelmäßigen Abständen im Rahmen des polizeilichen Präsenzkonzepts "Sicherheit im Kreis" fortgesetzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

