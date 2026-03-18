Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Rasen und Fahren ohne Fahrerlaubnis - Kontrolle auf der B41

Monzingen (ots)

Am heutigen Tag führte die Polizeiinspektion Kirn im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:20 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Lasermessgerät auf der B41 im Bereich Monzingen durch. Im Rahmen der Kontrolle konnten insgesamt 12 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Der höchste gemessene Verstoß lag bei 157 km/h bei erlaubten 100 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet neben einem erheblichen Bußgeld auch ein Fahrverbot von einem Monat. Darüber hinaus wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, der nicht nur deutlich zu schnell unterwegs war, sondern zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Betroffenen wurde daher ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass auch künftig Geschwindigkeitskontrollen in diesem Streckenabschnitt geplant sind und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten.

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