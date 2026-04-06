Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260406 - 0436 Frankfurt-BAB 66: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (5. April 2026) ereignete sich eine Verfolgungsfahrt quer drei Autobahnen bis zur Jean-Monnet-Straße.

Gegen 22:15 Uhr fiel einer Streife auf der BAB 66 ein Fahrzeug der Marke Suzuki auf. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass das Kennzeichen auf ein BMW-Motorrad zugeteilt ist. Die Streife entschloss sich zur Nachfahrt, hatte jedoch aufgrund der hohen Geschwindigkeit Probleme aufzuschließen. Die Nachfahrt führte von der BAB 66 auf die BAB 661. Auf Höhe der Anschlussstelle Heddernheim trafen weitere Streifen ein, die dem Fahrzeug diverse Anhaltesignale gaben. Diese missachtete der 35-jährige Fahrer und beschleunigte stattdessen sein Fahrzeug. Auf der BAB 661 an der Anschlussstelle Eckenheim bog der Fahrer unmittelbar vor der baulichen Trennung der Fahrstreifen in die Abfahrt ein und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hügelstraße. Dabei vollzog der Suzuki-Fahrer eine Gefahrenbremsung und beabsichtige auf der Fahrbahn zu wenden. Das Wendemanöver brach er dann ab und fuhr daraufhin dSchlangenlinien und kam in einem Grünstreifen rechtsseitig der Fahrbahn zum Stehen. Der 35-jährige Fahrer verließ sodann sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Die Beamten eilten dem Fahrer nach und nahmen ihn nach kurzer Zeit fest. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Suzuki seit Ende 2025 außer Betrieb gesetzt wurde. Im Fahrzeuginnenraum stellten die Beamten diverse alkoholische Getränke und eine geringe Menge Betäubungsmittel fest. Ob der Fahrer unter dem ein Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln stand, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Gegen den 35-jährigen Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.

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