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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260406 - 0434 Frankfurt-Seckbach: Fahrlässige Brandstiftung an Gartenhütte

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (5. April 2026) brannte in Seckbach eine Gartenhütte.

Nach aktuellen Erkenntnissen meldete ein 46-Jähriger gegen 15:00 Uhr einen Gartenhüttenbrand "Am Galgen". Im Rahmen der Löscharbeiten der Feuerwehr, traf diese auf den 46-Jährigen auf dem Grundstück neben der brennenden Gartenhütte. Dieser gab an, auf seinem Grundstück ein Lagerfeuer gemacht zu haben, welches sich direkt neben der Gartenhütte der 61-jährigen Geschädigten befindet. Zu diesem Zeitpunkt war es sehr windig, sodass das Lagerfeuer auf die circa 5 Meter entfernte Gartenhütte übergiff. Dadurch geriet die Gartenhütte in Vollbrand und konnte nach circa 30 Minuten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen den 46-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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