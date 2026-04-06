Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260406 - 0433 Frankfurt-Bornheim: Festnahme eines Rollerdiebs

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Morgen (5. April 2026) nahm ein Polizist auf dem Weg zum Dienst einen Jugendlichen fest, der zuvor mit einer Gruppe Jugendlichen an Motorrollern manipulierte.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der Polizist gegen 06:00 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Dienst, als er auf dem "Bodenweg" im Vorbeifahren eine Gruppe von vier Jugendlichen sah, die dort an drei Motorrollern manipulierten. Der Beamte stieg von seinem Fahrrad und sprach die Jugendlichen an. Diese flüchteten daraufhin. Ihm gelang es jedoch einen 14-Jährigen festzunehmen und einen zweiten Jugendlichen vom Roller zu ziehen, sodass dieser am Wegfahren gehindert wurde. Die drei anderen Jugendlichen flüchteten zu dritt auf einem Roller. Die anderen beiden Roller ließen die Tatverdächtigen dabei zurück. In einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte niemand mehr angetroffen werden.

Der 14-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf dem 6. Polizeirevier an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 14-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

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