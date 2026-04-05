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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260405 - 0431 Frankfurt-Gallus: Festnahme nach tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(bo) Heute Morgen (5. April 2026) griff ein 44-jähriger Tatverdächtiger eine 23-jährige Polizistin an und verletzte sie.

Nach aktuellen Erkenntnissen begab sich die eingesetzte Streife gegen 06:25 Uhr in die Günderroderstraße, um Personalien bei einem Tatverdächtigen einer vorausgegangenen Körperverletzung festzustellen. Im Rahmen der Identitätsfeststellung griff der 44-Jährige plötzlich und unerwartet die Streife an. Dabei schlug er mit seiner Faust, der flachen Hand und dem Ellbogen in das Gesicht der 23-jährigen Polizistin. Diese erlitt dadurch Schwellungen und Rötungen und eine Kratzwunde und war nicht weiter dienstfähig. Die Beamten nahmen den 44-Jährigen fest und sistierten ihn auf das 4. Polizeirevier. Dort beleidigte er zudem eine 26-jährige Polizeibeamtin auf sexueller Grundlage. Eine Richterin ordnete eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen an.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 44-Jährige entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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