Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260405 - 0429 Frankfurt-Niederrad: Wohnungseinbruch mit hohem Stehlgutschaden

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern (4. April 2026) kam es in Niederrad zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Polizei ermittelt.

Nach aktuellen Erkenntnissen begaben sich die unbekannten Täter zwischen 12:00 Uhr und 21:40 Uhr in den rückwärtigen Bereich des Mehrfamilienhauses in der Adolf-Miersch-Straße. Dort nutzten sie ein Baugerüst, was zur Tatzeit an der Hauswand aufgestellt war und kletterten auf den Balkon der Wohnung im 2. Obergeschoss. Hier hebelten sie das dortige Fenster zum Schlafzimmer auf. Durch das aufgehebelte Fenster stiegen die unbekannten Täter dann in die Wohnung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie entwendeten Schmuck, Bargeld und andere Wertgegenstände. Anschließend begaben sich die Täter über den Einstieg wieder auf das Gerüst und entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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