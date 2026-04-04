PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260404 - 0426 Frankfurt-Westend Nord: Täterfestnahme nach besonders schwerem Diebstahl aus PKW

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend nahm die Polizei einen Mann fest, der zuvor dabei beobachtet wurde, wie er ein Auto aufbrach und versuchte mit dem Diebesgut zu flüchten.

Gegen 22:30 Uhr meldeten Zeugen telefonisch zwei Männer, die zuvor in der Carl-von-Weinberg-Straße ein am Straßenrand geparktes Auto aufgebrochen hatten. Diese würden sich nun in unmittelbarer Nähe zu dem Fahrzeug an dem Diebesgut zu schaffen machen. Die Zeugen konnten einen der beiden Männer fußläufig verfolgen, bis die Polizei ihn schließlich in der Carl-Schurz-Siedlung festnahm. Der zweite Tatverdächtige flüchtete unerkannt. Am Tatort fand die Polizei das betroffene Fahrzeug mit eingeschlagener Seitenscheibe und diverses Werkzeug, was um das Auto verteilt lag. Dieses wurde durch den Fahrzeughalter als Fahrzeuginhalt zugeordnet. Der 34-jährige Tatverdächtige ließ auf seiner Flucht mehrere Tüten fallen, dessen Inhalt mindestens einer weiteren Tat als Diebesgut zugeordnet werden konnte.

Der 34-Jährige wurde zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 13:38

    POL-F: 260402 - 0424 Frankfurt - Innenstadt: Mann tot in Wohnung aufgefunden

    Frankfurt (ots) - (di) Vorgestern Nachmittag (31. März 2026) wurden Beamte zu einer Wohnung in der Innenstadt gerufen und fanden dort eine leblose Person vor. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Nachdem die Beamten des zuständigen Reviers über eine leblose Person in einer Wohnung in der Berliner Straße verständigt worden ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 13:38

    POL-F: 260402 - 0423 Frankfurt - Nordend: Einbruch in Kiosk - schneller Festnahmeerfolg

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Nacht (01. auf 02. April 2026) klickten bei zwei Tatverdächtigen die Handschellen, nachdem diese offenbar versuchten, aus einem Kiosk im Nordend Tabakwaren zu stehlen. Gegen 03:00 Uhr meldete der Kioskbesitzer einen möglichen Einbruch in seinen Laden in der Eckenheimer Landstraße. Wenige Minuten später trafen die ersten Streifenteams ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren