Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260404 - 0426 Frankfurt-Westend Nord: Täterfestnahme nach besonders schwerem Diebstahl aus PKW

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend nahm die Polizei einen Mann fest, der zuvor dabei beobachtet wurde, wie er ein Auto aufbrach und versuchte mit dem Diebesgut zu flüchten.

Gegen 22:30 Uhr meldeten Zeugen telefonisch zwei Männer, die zuvor in der Carl-von-Weinberg-Straße ein am Straßenrand geparktes Auto aufgebrochen hatten. Diese würden sich nun in unmittelbarer Nähe zu dem Fahrzeug an dem Diebesgut zu schaffen machen. Die Zeugen konnten einen der beiden Männer fußläufig verfolgen, bis die Polizei ihn schließlich in der Carl-Schurz-Siedlung festnahm. Der zweite Tatverdächtige flüchtete unerkannt. Am Tatort fand die Polizei das betroffene Fahrzeug mit eingeschlagener Seitenscheibe und diverses Werkzeug, was um das Auto verteilt lag. Dieses wurde durch den Fahrzeughalter als Fahrzeuginhalt zugeordnet. Der 34-jährige Tatverdächtige ließ auf seiner Flucht mehrere Tüten fallen, dessen Inhalt mindestens einer weiteren Tat als Diebesgut zugeordnet werden konnte.

Der 34-Jährige wurde zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert.

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