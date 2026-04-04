Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260404 - 0427 Frankfurt-Flughafen: Festnahme nach räuberischem Diebstahl und Ladendiebstählen

Frankfurt (ots)

(bo) Die Polizei nahm gestern einen Mann fest, der zuvor mehrere Diebstähle in Geschäften am Flughafen begangen haben soll.

Nach aktuellen Erkenntnissen habe der 27-jährige Tatverdächtige gegen 11:30 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Kiosk im Übergabebauwerk / The Squaire begangen. Daraufhin kontrollierten und durchsuchten ihn Beamte der Bundespolizei. Im Rahmen der Durchsuchung fanden diese weiteres Diebesgut auf. Dieses konnte einer Drogerie und einer Apotheke in "The Squaire" zugeordnet werden. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 27-Jährige die Drogerie betrat und ebenfalls einen Ladendiebstahl beging. Als er den Laden verlassen wollte, sprach ihn ein Mitarbeiter an, daraufhin zog er ein Skalpell, bedrohte damit den Mitarbeiter und flüchtete. Der Tatverdächtige wurde zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

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