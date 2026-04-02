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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260402 - 0424 Frankfurt - Innenstadt: Mann tot in Wohnung aufgefunden

Frankfurt (ots)

(di) Vorgestern Nachmittag (31. März 2026) wurden Beamte zu einer Wohnung in der Innenstadt gerufen und fanden dort eine leblose Person vor. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Nachdem die Beamten des zuständigen Reviers über eine leblose Person in einer Wohnung in der Berliner Straße verständigt worden waren, trafen die Beamten dort auf einen 46-jährige Mann, der mehrere Stich- und Schnittverletzungen aufwies. Ein hinzugezogener Arzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen.

Die festgestellten Umstände begründen den Verdacht eines Tötungsdeliktes, weshalb die Frankfurter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt hat. Die Hintergründe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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