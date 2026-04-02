PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260402 - 0423 Frankfurt - Nordend: Einbruch in Kiosk - schneller Festnahmeerfolg

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (01. auf 02. April 2026) klickten bei zwei Tatverdächtigen die Handschellen, nachdem diese offenbar versuchten, aus einem Kiosk im Nordend Tabakwaren zu stehlen.

Gegen 03:00 Uhr meldete der Kioskbesitzer einen möglichen Einbruch in seinen Laden in der Eckenheimer Landstraße. Wenige Minuten später trafen die ersten Streifenteams vor Ort ein und konnten zwei mutmaßliche Einbrecher noch bei der Tatausführung antreffen und diese unterbinden. Die beiden Männer im Alter von 21 und 27 Jahren starteten noch einen kurzen Fluchtversuch, der jedoch schnell von weiteren Streifenteams vereitelt wurde. Bei seiner Flucht stieß einer der Männer eine Beamtin zu Boden, die hierdurch leichte Verletzungen davontrug. Im Kiosk lagen bereits mehrere Müllsäcke, die mit diverse Zigarettenpackungen gefüllt worden waren, zum Abtransport bereit.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 13:36

    POL-F: 260402 - 0422 Frankfurt - Ginnheim: Brand in Wohnung

    Frankfurt (ots) - (ki) Gestern (1. April 2026) kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Fuchshohl zu einem Brand. Es gab keine Verletzten. Gegen 16:50 Uhr bemerkten Nachbarn im Treppenhaus Rauch und das akustische Signal eines Feuermelders aus einer Wohnung. Die gerufene Feuerwehr stellte nach der Türöffnung den Brand einer Couch fest und löschten diesen zügig. Die Bewohnerin war nicht vor Ort. Ihre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren