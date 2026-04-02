Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260402 - 0423 Frankfurt - Nordend: Einbruch in Kiosk - schneller Festnahmeerfolg

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (01. auf 02. April 2026) klickten bei zwei Tatverdächtigen die Handschellen, nachdem diese offenbar versuchten, aus einem Kiosk im Nordend Tabakwaren zu stehlen.

Gegen 03:00 Uhr meldete der Kioskbesitzer einen möglichen Einbruch in seinen Laden in der Eckenheimer Landstraße. Wenige Minuten später trafen die ersten Streifenteams vor Ort ein und konnten zwei mutmaßliche Einbrecher noch bei der Tatausführung antreffen und diese unterbinden. Die beiden Männer im Alter von 21 und 27 Jahren starteten noch einen kurzen Fluchtversuch, der jedoch schnell von weiteren Streifenteams vereitelt wurde. Bei seiner Flucht stieß einer der Männer eine Beamtin zu Boden, die hierdurch leichte Verletzungen davontrug. Im Kiosk lagen bereits mehrere Müllsäcke, die mit diverse Zigarettenpackungen gefüllt worden waren, zum Abtransport bereit.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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