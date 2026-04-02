Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260402 - 0421 Frankfurt- Bornheim: Tätlicher Angriff und Widerstand- Polizist gegen Kopf getreten

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochabend (1. April 2026) wurde die Polizei zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt in die Pestalozzistraße gerufen.

Die sofort entsandten Streifen trafen den 41- jährigen Tatverdächtigen noch im Treppenhaus an. Dieser reagierte auf die Beamten sofort aggressiv, sodass eine Sachverhaltsklärung nicht möglich war und dem 41- Jährigen zunächst Handfesseln angelegt wurden. Dies hielt den Mann nicht davon ab, weiter in Richtung der Beamten vorzugehen. So nahm dieser Schwung und sprang trotz Fesselung rückwärts in Richtung der Streifen, welche den 41- Jährigen nun mit einfacher körperlicher Gewallt zu Boden brachten. Hier trat er weiter in Richtung der Einsatzkräfte, traf einen Beamten am Knie und verletzte diesen leicht. Im weiteren Verlauf wurde der Mann zum Streifenwagen gebracht, wo es ihm abermals gelang einem Beamten ins Gesicht zu treten. Dieser wurde hierdurch nicht verletzt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Aggressor zwecks Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam verbracht.

Gegen ihn laufen nun mehrere Verfahren, u.a. auch wegen des tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

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