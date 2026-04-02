Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260402 - 0420 Frankfurt - Rödelheim: Erneuter Trickdiebstahl durch vermeintliche Spendenaktion - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(ha) Ein bislang unbekannter Mann entwendete einem 73-jährigen Geschädigten am gestrigen Mittwochnachmittag (1. April 2026) durch eine vermeintliche Spendenaktion mehrere Geldscheine, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der ältere Mann hielt sich gegen 17:00 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Thudichumstraße auf, als ihn der Unbekannte ansprach und vorgab Spenden sammeln zu wollen. Der hilfsbereite Mann holte sein Portemonnaie aus der Tasche um eine Spende zu tätigen, in diesem Moment legte der Trickdieb sein Klemmbrett über die Geldbörse und entwendete mehrere Geldscheine. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst, als der Dieb schon weg war.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180 cm groß, kurze dunkle Haare, dünner schwarzer Vollbart, dunkle Hose, dunkler hüftlanger Parker, graue Schuhe mit weißen Applikationen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 11100 an die Frankfurter Polizei oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Ein identischer Trickdiebstahl wurde in Preungesheim vorgestern verwirklicht (Pressemeldung 260401 - 416), da angenommen werden kann, dass diese Masche zeitnah wieder eingesetzt werden könnte, rät Polizei:

- Bleiben Sie stets wachsam und lassen sie ihr Bargeld / Geldbörse zu keinem Zeitpunkt unbeobachtet

- Klären Sie ihr familiäres Umfeld / Bekanntenkreis über die Masche auf, um andere zu schützen

- Spenden Sie Bargeldbeträge am besten an Ihnen bekannte Organisationen.

- Lassen Sie sich nicht bedrängen und schaffen Sie Aufmerksamkeit! Appellieren Sie laut und deutlich an Passanten, umstehende Personen, Ihnen gegen aufdringliche Personen zu helfen!

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