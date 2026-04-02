Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260402 - 0422 Frankfurt - Ginnheim: Brand in Wohnung

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (1. April 2026) kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Fuchshohl zu einem Brand. Es gab keine Verletzten.

Gegen 16:50 Uhr bemerkten Nachbarn im Treppenhaus Rauch und das akustische Signal eines Feuermelders aus einer Wohnung. Die gerufene Feuerwehr stellte nach der Türöffnung den Brand einer Couch fest und löschten diesen zügig. Die Bewohnerin war nicht vor Ort. Ihre Haustiere konnten unverletzt gerettet werden.

Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der Schaden auf über 80.000 EUR.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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