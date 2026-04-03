Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260403 - 0425 Frankfurt-Riederwald: Unfall mit U-Bahn und LKW - Zwei Schwerverletzte

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (2. April 2026) kollidierte ein LKW mit einer fahrenden U-Bahn in Riederwald.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 51-jährige LKW-Fahrer gegen 15:00 Uhr die "Flinschstraße" in Richtung "Am Erlenbruch" auf den dortigen Bahnübergang. Hier kollidierte der LKW mit der von rechts kommenden U4 und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision entgleiste die U4 mit dem vorderen Wagen nach rechts und der LKW drehte sich um etwa 90 Grad nach links. Es ist davon auszugehen, dass der 51-Jährige durch den Zusammenstoß aus seinem Fahrzeug geschleudert und dadurch unter seinem Sattelauflieger eingeklemmt war. Er musste von der Feuerwehr geborgen werden und kam schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Der 43-jährige U-Bahn-Fahrer und ein Fahrgast erlitten leichte Verletzungen, ein weiterer Fahrgast wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Am LKW und der Bahn entstand erheblicher Sachschaden. Durch die entgleiste Bahn wurde ein Hochspannungsmast der VGF und eine Ampel der Kreuzung "Am Erlenbruch" / "Flinschstraße" beschädigt. Zur Unfallrekonstruktion kam ein Gutachter vor Ort. Die Bergungs- und Reparaturarbeiten dauerten bis in die Nacht an. Der U-Bahnverkehr ist bis zur Reparatur des Mastes eingestellt.

Die Polizei hat die Unfallursachenermittlung aufgenommen.

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