Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falsche Personalien angegeben und Fahren ohne Fahrerlaubnis

  • Bild-Infos
  • Download

Hettenleidelheim (ots)

Ein 21 Jahre alter Autofahrer wurde gestern (22.02.26) gegen 13:15 Uhr von der Polizei kontrolliert. Ausweispapiere konnte der Mann nicht vorzeigen, weshalb er nach seinen Personalien befragt wurde. Darauf gab er sich zunächst als jemand anderes aus. Damit, dass den Polizeibeamten diese andere Person bekannt sein könnte, rechnete der 21-Jährige offenbar nicht. Konfrontiert mit seinem Fauxpas gab er schließlich seine richtigen und verifizierbaren Personalien an und es konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Halterin des von dem jungen Mann genutzten Fahrzeugs muss sich ebenfalls verantworten. Gegen diese wird strafrechtlich ermittelt, weil sie die illegale Autofahrt zugelassen hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

