Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung am Berliner Platz

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am späten Freitagabend, den 07.02.2026 gegen 22:00 Uhr kam es am Berliner Platz in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zunächst konnten lediglich die verletzen Personen durch die Polizei festgestellt werden, welche an den Rettungsdienst überstellt wurden. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter im Nahbereich des berliner Platzes gestellt und in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Können Sie Angaben zum Tathergang machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

