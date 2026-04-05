Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260405 - 0430 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung mit Messer

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (5. April 2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der ein Messer zum Einsatz kam. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 02:00 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen fünf Personen in der Grünanlage neben der Alten Oper. Dabei habe ein Mann auf eine am Boden liegende Person mit einem Messer eingestochen. Zwei Personen seien dann in unbekannte Richtung geflüchtet. In dem Gerangel sei auch gegen eine Person Pfefferspray eingesetzt worden. Durch die Polizei konnte der 18-jährige Geschädigte am Boden liegend mit oberflächlichen Schnittverletzungen am Rücken und der Schulter angetroffen werden. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, nahm die Polizei kurze Zeit später zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 19 Jahren am Hauptbahnhof fest. Bei dem 17-Jährigen fanden die Beamten das vermeintliche Tatmittel, ein Taschenmesser und stellten dieses sicher. Er wies zudem eine leichte Schnittwunde am Finger auf und gegen ihn wurde Reizstoff eingesetzt, was den Tatverdacht erhärtete. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 17-Jährige wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell