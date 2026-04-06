Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260406 - 0432 Frankfurt-Bornheim: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(bo) Heute Nacht (6. April 2026) brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Bornheim.

Gegen 04:05 Uhr meldeten Anwohner ein akustisches Signal eines Rauchwarnmelders und Aufsteigen von Rauch aus einem Mehrfamilienhaus im Sandweg. Beim Eintreffen der Kräfte waren in der betroffenen Wohnung im 2. Obergeschoss bereits Rauch und Flammen erkennbar. Nach aktuellen Erkenntnissen brach der Brand im Schlafzimmer der Wohnung aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Wohnungsinhaber erlitt Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt, blieb jedoch nach den Löscharbeiten für die anderen Anwohner bewohnbar. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

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