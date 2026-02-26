Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Gold an Telefonbetrüger übergeben: Falscher Polizist fordert Kaution.

Lippe (ots)

Im Glauben, ihren Sohn aus dem Gefängnis "freizukaufen", übergab eine Frau aus Barntrup am Mittwochabend (25.02.2026) Gold an Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Frau erhielt einen Anruf von einem falschen Polizisten, der angab, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine andere Person gestorben sei. Er wäre nun im Gefängnis - doch gegen die Zahlung einer Kaution, könne sie ihren Sohn befreien.

Sie übergab in der Hagenstraße zwischen 20 und 21 Uhr Goldbarren und eine Goldmünze in einem hohen 5-stelligen Wert an einen unbekannten Mann, der angeblich Mitarbeiter eines Gerichts sei. Er konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 50 Jahre alt, circa 1,65 m groß, sehr dünn, kurze graue Haare, trug einen Mantel in beige.

Erst nach der Übergabe bemerkte die Frau, dass sie Betrügern aufgesessen war und informierte die Polizei. Zeugen, denen die beschriebene Person oder ein zugehöriges Fahrzeug aufgefallen ist, melden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6.

Wichtiger Hinweis der Polizei: Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sofort auflegen. Die echte Polizei fragt niemals nach Geld- und Wertsachen oder bittet um deren Herausgabe. Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen und übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an unbekannte Personen. Bitte sprechen Sie auch mit Ihren älteren Familienangehörigen, Freunden oder Nachbarn darüber und sensibilisieren Sie sie über diese Betrugsmasche.

