PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260406 - 0435 Frankfurt-BAB 5: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrer und Vollsperrung der Autobahn

Frankfurt (ots)

(bo) Heute Nacht (6. April 2026) flüchtete ein Unfallverursacher auf der Autobahn A5 fußläufig von der Unfallstelle.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 30-jährige Fahrer eines BMW gegen 01:20 Uhr die BAB 5 aus Friedberg kommend in Richtung Bad Homburger Kreuz. Dabei driftete er nach links von der Fahrbahn ab und rammte linksseitig die Schutzplanke. Danach schleuderte das Fahrzeug gegen die rechte Schutzplanke, schleuderte erneut nach links und kam auf der linken Spur zum Stillstand. Der 30-Jährige erlitt dabei Verletzungen. Die Fahrbahn wurde durch den Unfall übersät mit Wrackteilen und Betriebsstoffen. Der Fahrer wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen. Als der Ersthelfer sich um die Absicherung der Unfallstellte kümmerte, versuchte der 30-Jährige fußläufig über die Gegenfahrbahn der BAB 5 in Richtung Kassel zu flüchten. Weitere Ersthelfer erkannten die Situation und liefen dem Unfallverursacher nach. Der 30-Jährige blieb dann im Grünbereich des Anschlusskreuzes Bad Homburg bis zum Eintreffen des RTW liegen. Der BMW-Fahrer wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Derzeit besteht der Verdacht, dass der 30-Jährige während des Unfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zur Bergung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn wurde die BAB 5 am AK Bad Homburg von 01:30 bis 02:35 Uhr voll gesperrt. Ab 02:35 Uhr konnte eine einspurige Durchfahrt der Unfallstelle gewährleistet werden. Ab 03:35 Uhr war die Fahrbahn wieder frei befahrbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 12:43

    POL-F: 260406 - 0434 Frankfurt-Seckbach: Fahrlässige Brandstiftung an Gartenhütte

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Nachmittag (5. April 2026) brannte in Seckbach eine Gartenhütte. Nach aktuellen Erkenntnissen meldete ein 46-Jähriger gegen 15:00 Uhr einen Gartenhüttenbrand "Am Galgen". Im Rahmen der Löscharbeiten der Feuerwehr, traf diese auf den 46-Jährigen auf dem Grundstück neben der brennenden Gartenhütte. Dieser gab an, auf seinem ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 12:40

    POL-F: 260406 - 0433 Frankfurt-Bornheim: Festnahme eines Rollerdiebs

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Morgen (5. April 2026) nahm ein Polizist auf dem Weg zum Dienst einen Jugendlichen fest, der zuvor mit einer Gruppe Jugendlichen an Motorrollern manipulierte. Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der Polizist gegen 06:00 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Dienst, als er auf dem "Bodenweg" im Vorbeifahren eine Gruppe von vier ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 12:37

    POL-F: 260406 - 0432 Frankfurt-Bornheim: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

    Frankfurt (ots) - (bo) Heute Nacht (6. April 2026) brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Bornheim. Gegen 04:05 Uhr meldeten Anwohner ein akustisches Signal eines Rauchwarnmelders und Aufsteigen von Rauch aus einem Mehrfamilienhaus im Sandweg. Beim Eintreffen der Kräfte waren in der betroffenen Wohnung im 2. Obergeschoss bereits Rauch und Flammen erkennbar. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren