Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260406 - 0435 Frankfurt-BAB 5: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrer und Vollsperrung der Autobahn

Frankfurt (ots)

(bo) Heute Nacht (6. April 2026) flüchtete ein Unfallverursacher auf der Autobahn A5 fußläufig von der Unfallstelle.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 30-jährige Fahrer eines BMW gegen 01:20 Uhr die BAB 5 aus Friedberg kommend in Richtung Bad Homburger Kreuz. Dabei driftete er nach links von der Fahrbahn ab und rammte linksseitig die Schutzplanke. Danach schleuderte das Fahrzeug gegen die rechte Schutzplanke, schleuderte erneut nach links und kam auf der linken Spur zum Stillstand. Der 30-Jährige erlitt dabei Verletzungen. Die Fahrbahn wurde durch den Unfall übersät mit Wrackteilen und Betriebsstoffen. Der Fahrer wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen. Als der Ersthelfer sich um die Absicherung der Unfallstellte kümmerte, versuchte der 30-Jährige fußläufig über die Gegenfahrbahn der BAB 5 in Richtung Kassel zu flüchten. Weitere Ersthelfer erkannten die Situation und liefen dem Unfallverursacher nach. Der 30-Jährige blieb dann im Grünbereich des Anschlusskreuzes Bad Homburg bis zum Eintreffen des RTW liegen. Der BMW-Fahrer wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Derzeit besteht der Verdacht, dass der 30-Jährige während des Unfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zur Bergung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn wurde die BAB 5 am AK Bad Homburg von 01:30 bis 02:35 Uhr voll gesperrt. Ab 02:35 Uhr konnte eine einspurige Durchfahrt der Unfallstelle gewährleistet werden. Ab 03:35 Uhr war die Fahrbahn wieder frei befahrbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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