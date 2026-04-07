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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260407 - 0438 Frankfurt - Bockenheim: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(la) In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (7. April 2026) kam es zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, nachdem sich der Tatverdächtige zuvor einer Frau an einer Bushaltestelle aufdringlich genähert und diese belästigt haben soll.

Gegen 03:00 Uhr meldete sich eine Frau und teilte mit, dass sie von einem Mann an der Bushaltestelle "Bockenheimer Warte" belästigt werde. Polizeibeamte suchten die Örtlichkeit umgehend auf und trafen dort auf den 34-jährigen Tatverdächtigen. Da der wohnsitzlose Mann die Herausgabe eines Personaldokuments verweigerte, sollte er hiernach durchsucht werden. Beim Ergreifen des Oberarmes begann der Tatverdächtige plötzlich, sich heftig zur Wehr zu setzen. Hierbei schlug er einem Beamten mit der Faust ins Gesicht und trat einer Beamtin gegen das Knie. Zwei der eingesetzten Beamten wurden durch die Handlungen verletzt und konnten ihren Dienst in der Folge nicht mehr fortsetzen.

Der polizeilich bislang unbekannte 34-Jährige wurde festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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