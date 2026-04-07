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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260407 - 0437 Frankfurt - Bornheim: Gefährliche Fahrmanöver eines Motorradfahrers

Frankfurt (ots)

(la) Am Abend des gestrigen Ostermontages (6. April 2026) kam es zu einer Verfolgungsfahrt im Stadtteil Bornheim, bei welcher ein Motorradfahrer mit Vollgas über den Gehweg raste und dabei Passanten gefährdete.

Zivile Polizeibeamte befuhren gegen 19:00 Uhr die Saalburgallee auf Höhe der Eissporthalle. Im stockenden Verkehr fiel den Beamten ein Motorradfahrer auf, der sich im Slalom zwischen den wartenden Autos hindurchschlängelte. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle und fuhren dem Motorradfahrer hinterher. Dieser hatte zwischenzeitlich auf dem Bürgersteig der Straße "Am Buchwald" angehalten, beschleunigte jedoch beim Erblicken der Polizeibeamten stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über den Bürgersteig davon. Die Beamten verfolgten den Fahrer, der den Bürgersteig zwischenzeitlich mit rasanter Geschwindigkeit befuhr, verloren ihn jedoch im Bereich der "Wittelsbacherallee" aus den Augen.

Aufgrund des Feiertages sowie der in unmittelbarer Nähe stattfindenden Dippemess befanden sich zum Zeitpunkt der Verfolgungsfahrt zahlreiche Fußgänger auf der Straße. Mindestens zwei Passantinnen konnten einer Kollision mit dem rücksichtslosen Fahrer nur durch einen Sprung auf die Fahrbahn entgehen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Identität des Fahrers aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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