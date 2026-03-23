POL-COE: Billerbeck, Bombeck/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Mittwoch (18.03.) zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr einen grauen Mercedes, der auf der Kleine Viehstraße geparkt war. Dieser wurde dabei an Stoßstange und Kotflügel vorne links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. ...

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