POL-COE: Billerbeck, Bombeck/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind in der Bauerschaft Bombeck in ein Haus eingebrochen. Zwischen 10 Uhr am 17.03.26 und 14 Uhr am Sonntag (22.03.26) öffneten die Täter gewaltsam eine Tür, entwendeten jedoch nichts. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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