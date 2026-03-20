Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße

Rennradfahrer stiehlt Satteltasche im Vorbeifahren

Coesfeld (ots)

Eine 75-jährige Radfahrerin aus Havixbeck befuhr am 19.03.2026, gegen 15.45 Uhr, den Radweg der Landstraße zwischen Havixbeck und Billerbeck (Münsterstraße). Kurz vor dem Ortseingangsschild in Billerbeck, überholte sie rechtsseitig ein bislang unbekannter Radfahrer, zog ihr die Satteltasche vom Fahrrad während der Fahrt ab und flüchtete in Richtung Billerbeck. In der Tasche befand sich auch die Geldbörse samt Inhalt der Havixbeckerin.

Der unbekannte Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - erwachsen, Alter kann nicht weiter eingeschränkt werden - sportliche Figur - trug einen hellen Fahrradhelm und helle Rennradbekleidung

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

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