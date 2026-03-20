PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße
Rennradfahrer stiehlt Satteltasche im Vorbeifahren

Coesfeld (ots)

Eine 75-jährige Radfahrerin aus Havixbeck befuhr am 19.03.2026, gegen 15.45 Uhr, den Radweg der Landstraße zwischen Havixbeck und Billerbeck (Münsterstraße). Kurz vor dem Ortseingangsschild in Billerbeck, überholte sie rechtsseitig ein bislang unbekannter Radfahrer, zog ihr die Satteltasche vom Fahrrad während der Fahrt ab und flüchtete in Richtung Billerbeck. In der Tasche befand sich auch die Geldbörse samt Inhalt der Havixbeckerin.

Der unbekannte Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - erwachsen, Alter kann nicht weiter eingeschränkt werden
   - sportliche Figur
   - trug einen hellen Fahrradhelm und helle Rennradbekleidung

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren