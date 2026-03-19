Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße

Tatverdächtiger nach versuchtem Diebstahl gestellt

Coesfeld (ots)

Ein 37-jähriger Rumäne ohne Wohnsitz in Deutschland versuchte am 19.03.2026, gegen 05.00 Uhr, mit einem Mittäter eine große Menge Süßigkeiten in einem Discounter an der Münsterstraße in Dülmen zu entwenden. Aufmerksame Mitarbeiter beobachteten die Täter und konnten den Diebstahl verhindern. Beide flüchteten zu Fuß. Einen der beiden Tatverdächtigen konnte die Polizei in der Nähe stellen. Er führte u.a. eine dreistellige Bargeldsumme mit sich, die später auf Anordnung der Staatsanwaltschaft als Sicherheitsleistung beschlagnahmt wurde. Der zweite Tatverdächtige blieb flüchtig.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30-35 Jahre alt - ca. 175cm groß - stabile Statur - leicht rötlicher Vollbart - sehr lichtes Haar - bekleidet mit heller Hose und hellem Oberteil mit Kapuze

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

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