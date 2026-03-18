POL-COE: Lüdinghausen, Auf der Geest/Absperrmaterial von Baustellen entwendet

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige drangen am Mittwoch (18.03.) gegen 04:00 Uhr in ein Privathaus an der Straße Haugen Kamp in Billerbeck ein. Sie brachen die Haustür auf und durchsuchten das Wohnhaus. Im Schlafzimmer trafen sie auf den 88-jährigen Bewohner, der bereits durch Geräusche aufmerksam geworden war, und fesselten ihn. Mit einem im Haus ...

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