POL-COE: Lüdinghausen, Auf der Geest/Absperrmaterial von Baustellen entwendet
Coesfeld (ots)
Insgesamt etwa 100 Absperrgitter sowie 80 dazugehörige Standfüße entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Freitag (13.03.), 15:00 Uhr bis Montag (16.03.), 08:00 Uhr von zwei benachbarten Baustellen an der Straße Auf der Geest in Lüdinghausen. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug, mindestens ein Transporter genutzt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.
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