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Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Haugen Kamp/Einbrecher fesseln Hausbewohner

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige drangen am Mittwoch (18.03.) gegen 04:00 Uhr in ein Privathaus an der Straße Haugen Kamp in Billerbeck ein. Sie brachen die Haustür auf und durchsuchten das Wohnhaus. Im Schlafzimmer trafen sie auf den 88-jährigen Bewohner, der bereits durch Geräusche aufmerksam geworden war, und fesselten ihn. Mit einem im Haus aufgefundenen Schlüssel öffneten sie anschließend einen Tresor und raubten daraus Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Gegen kurz vor 06:00 Uhr konnte sich der Billerbecker aus seiner Fesselung befreien und selbständig die Polizei informieren. Er wurde durch die Tat leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Bei den Tätern handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um drei Männer, die bislang nicht näher beschrieben werden können. Sie flüchteten vom Tatort in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02541-14201 bei der Polizei in Coesfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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