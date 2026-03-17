Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Clemensstraße

Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Wochenende (13.03.2026 bis 16.03.2026) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Clemensstraße in Coesfeld ein. Hebelspuren konnten gesichert werden. Zu möglichem Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

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