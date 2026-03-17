POL-COE: Coesfeld, Clemensstraße
Wohnungseinbruch
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen am Wochenende (13.03.2026 bis 16.03.2026) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Clemensstraße in Coesfeld ein. Hebelspuren konnten gesichert werden. Zu möglichem Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden.
Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell