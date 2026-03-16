Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ludwig-Erhard-Straße/Einbruch in Lagerhalle

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter schnitten die Außenwand einer Lagerhalle einer Firma in einem Gewerbegebiet am östlichen Stadtrand auf. Durch das entstandene, etwa 100x140 cm große Loch in der Leichtmetallwand drangen die Täter in die Lagerhalle ein. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag (14.03.), 12:30 Uhr bis Montag (16.03.), 07:30 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

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