Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Steverstraße/Mercedes Wohnmobil gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter stahlen ein auf der Steverstraße abgestelltes Wohnmobil. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag (13.03.), 17:30 Uhr und Montag (16.03.), 09:45 Uhr. Es handelt sich um ein silberfarbenes Wohnmobil des Herstellers Mercedes, Typ Viano.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

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