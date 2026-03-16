PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Steverstraße/Mercedes Wohnmobil gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter stahlen ein auf der Steverstraße abgestelltes Wohnmobil. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag (13.03.), 17:30 Uhr und Montag (16.03.), 09:45 Uhr. Es handelt sich um ein silberfarbenes Wohnmobil des Herstellers Mercedes, Typ Viano.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 16:03

    POL-COE: Dülmen, Bruchweg/Herrenhandtasche geraubt

    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter folgte am 04.03.2026 um 12:05 Uhr einem 87-jährigen Dülmener von einer Volksbank-Filiale an der Lüdinghauser Straße bis zu einer Garage am Bruchweg. Hier stieß der Täter den Geschädigten zur Seite und entriss ihm seine schwarze Herrenhandtasche aus der Hand. Der Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt. In der Handtasche befand sich neben persönlichen ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 15:34

    POL-COE: Billerbeck, Bahnhofstraße/Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendieb

    Coesfeld (ots) - Ein männlicher, unbekannter Täter entwendete am 11.12.2025 die Geldbörse samt Debitkarte einer 94-jährigen Billerbeckerin. Im Anschluss versuchte er um 17:14 Uhr die Debitkarte missbräuchlich bei der Sparkasse in Billerbeck einzusetzen. Der Versuch blieb erfolglos, es entstand hierbei kein Schaden. Das Gericht hat nun die Öffentlichkeitsfahndung ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 11:48

    POL-COE: Nottuln, Heller/Flucht vor der Polizei endet im Feld

    Coesfeld (ots) - Ein Kleinkraftrad, besetzt mit zwei Personen, wollten Polizeibeamte am Samstag (14.03.) um kurz nach Mitternacht kontrollieren. Kein Interesse an einer Kontrolle hatte hingegen der Fahrzeugführer: Er schaltete das Licht aus und flüchtete mit bis zu knapp 100 km/h in das Industriegebiet Beisenbusch und weiter durch die Bauerschaft Heller. Sämtliche Anhaltesignale des Streifenwagens ignorierte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren