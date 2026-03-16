POL-COE: Lüdinghausen, Steverstraße/Mercedes Wohnmobil gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter stahlen ein auf der Steverstraße abgestelltes Wohnmobil. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag (13.03.), 17:30 Uhr und Montag (16.03.), 09:45 Uhr. Es handelt sich um ein silberfarbenes Wohnmobil des Herstellers Mercedes, Typ Viano.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell