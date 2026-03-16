Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Bahnhofstraße/Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendieb

Coesfeld (ots)

Ein männlicher, unbekannter Täter entwendete am 11.12.2025 die Geldbörse samt Debitkarte einer 94-jährigen Billerbeckerin. Im Anschluss versuchte er um 17:14 Uhr die Debitkarte missbräuchlich bei der Sparkasse in Billerbeck einzusetzen. Der Versuch blieb erfolglos, es entstand hierbei kein Schaden. Das Gericht hat nun die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Bilder des Mannes sind hier zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/197979

Die Polizei Coesfeld bittet um Hinweise an die Nummer 02541-14201.

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