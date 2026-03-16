POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße
Unfallflucht
Coesfeld (ots)
Eine bislang unbekannte Autofahrerin touchierte beim Ausparken auf einem Parkplatz auf der Lüdinghauser Straße am 14.03.2026, gegen 18.25 Uhr, den neben ihr geparkten BMW einer 69-jährigen Dülmenerin und flüchtete. Die Unfallfahrerin wird wie folgt beschrieben:
- weiblich - ca. 75 - 80 Jahre alt - ca. 1,70m groß - normale Statur - längere, mittelblonde, krause Haare - Brille
Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
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Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
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