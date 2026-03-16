Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Eine bislang unbekannte Autofahrerin touchierte beim Ausparken auf einem Parkplatz auf der Lüdinghauser Straße am 14.03.2026, gegen 18.25 Uhr, den neben ihr geparkten BMW einer 69-jährigen Dülmenerin und flüchtete. Die Unfallfahrerin wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - ca. 75 - 80 Jahre alt - ca. 1,70m groß - normale Statur - längere, mittelblonde, krause Haare - Brille

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

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