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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhof
Unbekannte greifen Dortmunder an

Coesfeld (ots)

Ein 35-jähriger Dortmunder alarmierte am 14.03.2026, gegen 20.40 Uhr die Polizei.

Vor Ort gab er an zuvor am Bahnhof in Dülmen von zwei Unbekannten unvermittelt mit einem Schlagring verletzt worden zu sein.

Ob beide Personen oder nur einer der Männer zugeschlagen haben, konnte er nicht sagen.

Bei den Täter soll es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben, eine weitere oder detaillierte Beschreibung, konnte nicht gegeben werden.

Ein Rettungswagen versorgte ihn vor Ort und fuhr ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-14793611.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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