POL-COE: Nordkirchen, Große Kamp/ Versuchter Einbruch in Rohbau
Coesfeld (ots)
Unbekannten gelang es nicht, eine Tür eines Rohbaus an der Straße Große Kamp aufzubohren. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr am Donnerstag (12.03.26) und 8 Uhr am Freitag (13.03.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
