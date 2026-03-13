PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Große Kamp/ Versuchter Einbruch in Rohbau

Coesfeld (ots)

Unbekannten gelang es nicht, eine Tür eines Rohbaus an der Straße Große Kamp aufzubohren. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr am Donnerstag (12.03.26) und 8 Uhr am Freitag (13.03.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

