Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Neutorstraße/ Dooring-Unfall

Coesfeld (ots)

Zu einem sogenannten Dooring-Unfall kam es am Donnerstag (12.03.26). Gegen 18.15 Uhr befuhr eine 74-jährige Coesfelderin mit ihrem Pedelec die Neutorstraße. Als diese sich auf Höhe eines Autos befand, öffnete die 49-jährige Fahrerin aus Coesfeld die Tür, worauf die Pedelecfahrerin mit der Tür kollidierte und stürzte. Mit einem Rettungswagen kam die 74-Jährige in ein Krankenhaus.

Ein Tipp der Polizei, wie solche Unfälle zu vermeiden sind: Es gibt den sogenannten holländischen Griff. Autofahrer greifen mit der rechten Hand an den Türöffner. Dadurch dreht sich der Oberkörper nach links. So können sie sehen, ob sich von hinten Rad-oder Pedelecfahrer nähern. Entsprechend ist der Griff auf der Beifahrerseite mit links anzuwenden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

