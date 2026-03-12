POL-COE: Nottuln, Mauritzstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (11.03.26) in ein Haus an der Sonnenstiege in Darup eingebrochen. Zwischen 18.45 Uhr und 20.30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

