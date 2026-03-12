POL-COE: Nottuln, Mauritzstraße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben versucht, in ein Büro an der Mauritzstraße einzubrechen. Zwischen 16 Uhr am Dienstag (10.03.26) und 12.45 Uhr am Mittwoch (11.03.26) gelang es nicht, eine Tür aufzubrechen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
