Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Darup, Sonnenstiege/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (11.03.26) in ein Haus an der Sonnenstiege in Darup eingebrochen. Zwischen 18.45 Uhr und 20.30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
  • 11.03.2026 – 15:30

    POL-COE: Lüdinghausen, Wolfsberger Straße/ Poller beschädigt

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (11.03.26) einen Absperrpfosten an der St. Felizitas Kirche beschädigt. Ein Zeuge beobachtete gegen 8.40 Uhr, wie ein dunkelgrauer Kombi mit Lüdinghauser Kennzeichen den linken Absperrpfosten vor dem Haupteingang beschädigte und wegfuhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 15:09

    POL-COE: Dülmen, Rorup/ Einbrüche

    Coesfeld (ots) - In Rorup waren Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch (11.03.26) aktiv. Die Täter brachen durch das Aufhebeln eines Fensters in die Grundschule ein und flüchteten mit Bargeld. Ebenfalls Bargeld erbeuteten Einbrecher im Kindergarten. Zuvor hatten sie gewaltsam eine Tür geöffnet. Zwischen 15 Uhr am Dienstag (10.03.26) und 7 Uhr am Mittwoch (11.03.26) liegen die Tatzeiten. Die Polizei in Dülmen prüft ...

    mehr
