POL-COE: Lüdinghausen, Wolfsberger Straße/ Poller beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (11.03.26) einen Absperrpfosten an der St. Felizitas Kirche beschädigt. Ein Zeuge beobachtete gegen 8.40 Uhr, wie ein dunkelgrauer Kombi mit Lüdinghauser Kennzeichen den linken Absperrpfosten vor dem Haupteingang beschädigte und wegfuhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell