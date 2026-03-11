POL-COE: Lüdinghausen, Wolfsberger Straße/ Poller beschädigt

Coesfeld (ots) - In Rorup waren Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch (11.03.26) aktiv. Die Täter brachen durch das Aufhebeln eines Fensters in die Grundschule ein und flüchteten mit Bargeld. Ebenfalls Bargeld erbeuteten Einbrecher im Kindergarten. Zuvor hatten sie gewaltsam eine Tür geöffnet. Zwischen 15 Uhr am Dienstag (10.03.26) und 7 Uhr am Mittwoch (11.03.26) liegen die Tatzeiten. Die Polizei in Dülmen prüft ...

