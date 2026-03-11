PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Weißer VW Touran beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (10.03.26) einen weißen VW Touran beschädigt. Zwischen 14.40 Uhr und 14.50 Uhr stand dieser in Höhe der Einmündung zur Eintrachtstraße. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

