POL-COE: Dülmen, L551/ Auto kommt von Straße ab
Coesfeld (ots)
Ein Auto ist am Dienstag (10.03.26) von der L551 abgekommen. Gegen 16.40 Uhr befuhr der 24-jährige Fahrer aus Dülmen die Straße in Richtung Buldern. Nach bisherigen Erkenntnissen schlief der Mann ein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den anliegenden Straßengraben und kollidierte dort mit einem im Graben befindlichen Betonrohr. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Dülmener in ein Krankenhaus.
